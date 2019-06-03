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‏سيد عبد الحفيظ يكشف سبب غياب نجوم الأهلي الكبار عن التدريبات

الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:13 ص
‏سيد عبد الحفيظ يكشف سبب غياب نجوم الأهلي الكبار عن التدريبات
سيد عبد الحفيظ
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الفجر الرياضي
 
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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سبب غياب عدد من لاعبي الفريق عن المران الجماعي للأهلي الذي أقيم مساء أمس، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وأوضح أن الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي، فضّل استمرار الراحة السلبية للاعبين الدوليين بعد الراحة التي حصل عليها الفريق خلال الـ٤٨ ساعة الماضية.

 

وكان الثنائي علي معلول وجيرالدو، لاعبا الفريق، قد غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية، اليوم، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين المُختارين في قائمة المنتخب الوطني.

 

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