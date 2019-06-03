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بيان هام من الإفتاء بشأن استطلاع هلال العيد.. وتحذير للمواطنين من هذا الأمر

الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:10 ص
بيان هام من الإفتاء بشأن استطلاع هلال العيد.. وتحذير للمواطنين من هذا الأمر
هلال - ارشيفية
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تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وسيتم إعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.
 
ونصحت دار الإفتاء، المواطنين قائلة: "لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".

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