بيان هام من الإفتاء بشأن استطلاع هلال العيد.. وتحذير للمواطنين من هذا الأمر
الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:10 ص
Advertisements
Advertisements
تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.
وسيتم إعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.
ونصحت دار الإفتاء، المواطنين قائلة: "لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".
Advertisements
المزيد عن: هلال العيد عيد الفطر المبارك استطلاع هلال العيد اخبار مصر
- عاجل.. الإفتاء: غدًا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك
- 7 دول عربية تحتفل بعيد الفطر الأحد.. وسلطنة عمان خارج القائمة
- اليوم.. الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك
- الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال العيد
- إقبال المصريين على شراء ملابس العيد بوسط البلد (صور)
- الإفتاء: صلاة الرجال بجوار النساء في العيد لا تجوز
- بيان هام من الإفتاء بشأن رؤية هلال شوال
- نشرة أخبار الظهيرة.. القوى العاملة تحذر المواطنين من أكذوبة "التأشيرة الحرة"
- عاجل| تحذير من الإفتاء بشأن موعد عيد الفطر