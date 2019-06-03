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مدحت صالح يزور حسن حسني بمنزله بعد تعافيه من أزمته الصحية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:59 ص
مدحت صالح يزور حسن حسني بمنزله بعد تعافيه من أزمته الصحية
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تداول رود مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنان مدحت صالح، اليوم الأحد، الفنان القدير حسن حسني بمنزله، للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان الفنان الكوميدي محمد هنيدي، طمأن جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني، بعد تدهور حالته الصحية.

ونشر "هنيدي"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه بالفنان حسن حسني، وهو ممسكًا "شيشة" قائلًا: "عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان.. الصورة متصورة حا
يذكر أن الفنان حسن حسني قد أصيب مؤخرا بأزمة صحية إلا أنه تعافى منها وتماثل للشفاء.

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