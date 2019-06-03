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الرمادي يطلب ضم هداف الدوري المصري لعجمان الإماراتي

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:54 ص
الرمادي يطلب ضم هداف الدوري المصري لعجمان الإماراتي
ايمن الرمادي
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أحمد الهواري
 
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دخل نادي عجمان الإماراتي في مفاوضات جادة من أجل ضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أحمد علي.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن مفاوضات النادي الإماراتي، جاء بعد توصية من أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان، خاصة بعد انتهاء إعارة ستانلي مهاجم الزمالك السابق.

 

ويعتلي أحمد علي مهاجم ذئاب الجبل صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 18 هدفا.

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