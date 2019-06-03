"ذنبي في رقبته".. جديد شاهيناز ضياء للجمهور في وقفة عيد الفطر





صرحت المطربة شاهيناز ضياء، بأنها ستطرح يوم وقفة عيد الفطر المبارك كليب أغنية "ذنبى فى رقبته".





"ذنبى فى رقبته" من كلمات هشام عبد الحليم، الحان حسن سراج، توزيع كريم عبد الوهاب، إنتاج فنى فادى صبحى، ميكس ومستر كريم عبد الوهاب، من إخراج سامى بساط.





كانت شاهيناز ضياء الدين، إحدى خريجات برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، أكدت تعرضها للاعتداء على يد زوجها.





واستنجدت "شاهيناز" بالمسئولين عن طريق نشر صور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تظهر الاعتداء الواقع عليها من زوجها.





وكتبت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا إيهاب يا ابن باهرة، ضربني و بهدلني انا وأمي ومش عايز يديني ابني،، ليا ربنا يجيبلي حقي".







