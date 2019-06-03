"ذنبي في رقبته".. جديد شاهيناز ضياء للجمهور في وقفة عيد الفطر
الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:43 ص
Advertisements
Advertisements
صرحت المطربة شاهيناز ضياء، بأنها ستطرح يوم وقفة عيد الفطر المبارك كليب أغنية "ذنبى فى رقبته".
"ذنبى فى رقبته" من كلمات هشام عبد الحليم، الحان حسن سراج، توزيع كريم عبد الوهاب، إنتاج فنى فادى صبحى، ميكس ومستر كريم عبد الوهاب، من إخراج سامى بساط.
كانت شاهيناز ضياء الدين، إحدى خريجات برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، أكدت تعرضها للاعتداء على يد زوجها.
واستنجدت "شاهيناز" بالمسئولين عن طريق نشر صور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تظهر الاعتداء الواقع عليها من زوجها.
وكتبت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا إيهاب يا ابن باهرة، ضربني و بهدلني انا وأمي ومش عايز يديني ابني،، ليا ربنا يجيبلي حقي".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن عيد الفطر المبارك سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- رسالة ماجد الكدوانى للجمهور قبل عرض "الأصليين"
- لقاء سويدان لـ"الفجر الفني": "شنطة حمزة نوع جديد من الكوميديا" (فيديو)
- نشاط فني مميز لـ شاهيناز في عيد الفطر المبارك (صور)
- "شبكني".. أجدد أغاني شاهيناز تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
- عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" شاهيناز ضياء الدين تتعرض للاعتداء على يد زوجها (صور)
- "عاطل ومكنش عايزني أغني".. شاهيناز تكشف تفاصيل جديدة عن زوجها بعد اعتدائه عليها
- بعد اعتدائه عليها.. شاهيناز ضياء تكشف سر الخلاف مع زوجها
- شاهيناز ضياء تروي تفاصيل جديدة عن واقعة اعتداء زوجها عليها