مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على "صحراوي" البحيرة

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تمكنت قوات الإنقاذ البرى برئاسة العميد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، من انتشال جثة سائق تم العثور عليها داخل سيارة نقل انقلبت على الطريق الصحراوي عند الكيلو 89 بمدينة النوبارية.



تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد رشوان مأمور قسم شرطة النوبارية يفيد بانقلاب سيارة نقل رقم 715 "ل.ى.ب" محملة بالبطاطس، وبداخلها السائق "السيد.ا.ح" 65 عامًا ومقيم بمدينة دمنهور.



على الفور انتقل المقدم حمدي زكريا رئيس وحدة الدفاع المدني وقوة من الإنقاذ البرى وتم انتشال جثة السائق من السيارة وتم نقلها لمشرحة مستشفى النوبارية العام، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.