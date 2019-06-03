ثنائي دفاعي مميز على رادار يوفنتوس

تبدو خطة نادي يوفنتوس الإيطالي واضحة بعض الشيء للخط الخلفي، وتدور حول التعزيز بلاعبين جديدين مع رحيل كلا من بارزالي وكاسيريس.





وتتمثل أحد التعزيزات للخط الخلفي في منافسة أو اختيار يعود لليوفي بين روميرو من جنوى أو ديميرال من ساسولو، والذين يقترب اليوفي من التأمين على خدماتهم (رغم محاولة دخول اتليتيكو مدريد متأخراً لـ ديميرال).



