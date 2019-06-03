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يوفنتوس يقترب من حسم مستقبل نجمي الفريق

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:28 ص
يوفنتوس يقترب من حسم مستقبل نجمي الفريق
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عمر عبدالعزيز
 
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اثنين من اللاعبين المنتظر ان يتم الحديث عن مستقبلهم من قبل مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي، وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن أليساندرو لوتشي وكيل أعمال كلاً من الحارس ماتيا بيرين والجناح خوان كوادرادو من المتوقع ان يلتقي باليوفنتوس الاسبوع القادم.

ومن المنتظر أن يدور الحديث عن مستقبل موكليه، حيث أن الحارس تدور حوله الشكوك وسط رغبته بإيجاد مساحة أكبر ومن ثم فإن نادي روما يتقدم المهتمين بخدماته.

بينما الجناح الكولومبي فهو ما بين التجديد أو الرحيل وإمكانية استخدامه في أحد الصفقات، مثل المفاوضات كييزا نجم فيورنتينا.

وستكون قيمة 20 مليون يورو ربما مغرية لليوفي بحال وصولها لـ الحارس بيرين، بعد مرور سنة من التعاقد معه من جنوى.
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المزيد عن: ماتيا بيرين كييزا كوادرادو فيورنتينا صفقات يوفنتوس
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