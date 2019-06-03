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عاجل.. نجم الإسماعيلي السابق يتحدث عن "الفأر" الذي أزعج محمد صلاح

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:29 ص
عاجل.. نجم الإسماعيلي السابق يتحدث عن الفأر الذي أزعج محمد صلاح
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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كشف محمد زيكا لاعب الإسماعيلي السابق، عن موقف طريف جمعه مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

 

وقال زيكا في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "عندما كنا في منتخب الشباب تحت قيادة مصطفى يونس، سافرنا لأوغندا لمواجهة الأخير، وسافرنا قبل موعد المباراة بأسبوع، دخلنا الغرفة في الفندق وكنا نشاهد التلفاز، وفوجئنا بمرور فار كبير أمامها، ورفضنا البقاء في الغرفة وطلبنا تغييرها".

 

وتابع أن هو ومحمد صلاح أصدقاء منذ 16 عامًا، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا ما ينصحه بالاحتراف، كما أنه حريص على التواصل معه بشكل دائم.

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