عمر هاشم: لا مانع من تقليد من يتبع أي مذهب آخر في الإسلام
الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:59 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إنه لا مانع من تقليد من يتبع أي مذهب آخر في الإسلام؛ لأن الجميع أخذ عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والأهم هو عدم التلفيق.
وأضاف "هاشم"، خلال حواره مع برنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "ten" مساء اليوم الأحد، أن كل المذاهب جميلة وممتازة وأخذت من رسول الله.
وأشار إلى أن التصوف الإسلامي ليس غريبًا على الإسلام وليس بعيدًا عن المسلمين، موضحًا أن الصوفية حقًا لا يخرجون عن الكتاب والسنة.
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