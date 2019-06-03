"زهرة اللوتس" للأطفال على مسرح "ميامي".. ثاني أيام العيد

تجرى حاليًا البروفات النهائية للعرض المسرحى الجديد "زهرة اللوتس" والمنتظر افتتاحه ثانى أيام عيد الفطر، الموافق 5 يونيو على مسرح ميامى بشارع طلعت حرب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأوضح محمد حجاج مخرج العرض المسرحى بأن أحداثه تدور حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس" ابنة الملك عنها و أسباب اختفائها.