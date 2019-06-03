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ريال مدريد يتلقى ضربة قوية في الميركاتو

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:15 ص
ريال مدريد يتلقى ضربة قوية في الميركاتو
بيريز
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علي نبوي
 
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رفض نادي بنفيكا البرتغالي عرضا من ريال مدريد للحصول على خدمات جواو فيليكس خلال فترة الانتقالات الصيفية، ودلك وفقا لما ذكرته تقرير صحفية إسبانية.

 

وأفادت صحيفة "الأس" الإسبانية أن ريال مدريد قدم عرضًا قيمته 80 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون من الحوافز لصالح جواو فيليكس ولكن النادي البرتغالي رفض هذا الأمر حيث يتمسك بـ120 مليون يورو كمُقدم فقط بدون حوافز من أجل التخلي عن اللاعب.

 

وأضافت الصحيفة بأن يوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبرشلونة وأتليتيكو مدريد يتنافسون مع ريال مدريد للتوقيع مع المُهاجم ولكن ريال مدريد كان أول من انتبه لموهبة اللاعب في 2017 عندما ساهم بتسجيل هدفين في إقصاء ريال مدريد من نصف نهائي دوري الابطال للشباب.

 

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