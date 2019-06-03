ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تحرير 16 محضر إشغال ومرور في حملة اليوم الواحد بقها وطوخ

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:11 ص
تحرير 16 محضر إشغال ومرور في حملة اليوم الواحد بقها وطوخ
Advertisements
طباعة
محمد نبيل
 
Advertisements
قادت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها،  مساء الأحد، وبحضور اللواء ماهر عبد العزيز مساعد مدير أمن القليوبية وبمشاركة شرطة المرافق بقياده العميد وليد شنن والرائد احمد سالم، حملة اليوم الواحد لإزالة الاشغالات والمرور بمدينتي طوخ وقها.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير ١٦ محضر اشغال وحجز عدد من التكاتك لاستكمال إجراءات التراخيص لهم.

وأكدت "فوزي" أن تلك الحملة تاتي بناءً علي توجيهات معالي الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بإزالة كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية.

Advertisements
المزيد عن: حملة اليوم الواحد بنها اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك