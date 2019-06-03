تحرير 16 محضر إشغال ومرور في حملة اليوم الواحد بقها وطوخ

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قادت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، مساء الأحد، وبحضور اللواء ماهر عبد العزيز مساعد مدير أمن القليوبية وبمشاركة شرطة المرافق بقياده العميد وليد شنن والرائد احمد سالم، حملة اليوم الواحد لإزالة الاشغالات والمرور بمدينتي طوخ وقها.



وأسفرت جهود الحملة عن تحرير ١٦ محضر اشغال وحجز عدد من التكاتك لاستكمال إجراءات التراخيص لهم.



وأكدت "فوزي" أن تلك الحملة تاتي بناءً علي توجيهات معالي الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بإزالة كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية.



