ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

باهر المحمدي يكشف لـ"الفجر" حقيقة مفاوضات القطبين ويتحدث عن عروض العين والأهلي

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:07 ص
باهر المحمدي يكشف لـالفجر حقيقة مفاوضات القطبين ويتحدث عن عروض العين والأهلي
باهر المحمدي
Advertisements
طباعة
أحمد سعد - أحمد عصام - محمد جمال
 
Advertisements

كشف باهر المحمدي نجم دفاع الإسماعيلي ومنتخب مصر، حقيقة عروض الأهلي والزمالك، في الفترة الماضية ورحيله عن الدراويش.

 

وقال باهر المحمدي في حواره لـ"الفجر الرياضي": "بالطبع أى لاعب أساسي مع فريقه خاصة في نادي كبير مثل الإسماعيلي والحمدلله ظهرت بشكل طيب وإنضميت لمنتخب مصر، تظهر إشاعات كثيرة وتقول إني وقعت لأي نادي ولكن أنا لم أوقع في أى مكان وأستطيع أن أفصل تماماً، بين اللعب وبين كل هذه الأحاديث".

 

وأضاف قائلاً: " أنا لى وكيل أعمال هو من يتحدث مع الأندية التى تريد ضمي ولكن أنا أقوم بالتركيز في الملعب فقط، وعن رأيي الشخصي، أنا أري أن إمكانياتي تنجح فى الخارج والأولوية لى هو الاحتراف الخارجي وأري أنه من السهل اللعب خارج مصر وذلك ليس غرور ولكن بعد ما شاهدنا ما يقدمه النجم محمد صلاح فى أوروبا يعطينى الأمل في ذلك وهو حلم أسعي إليه وأتمني تحقيقه".

 

وعن الانضمام للأهلي أو الزمالك قال باهر: " أحترم كل الأندية، والنادي الأهلي شرف لأى لاعب أن يلعب به ونادي الزمالك أيضاً ولكن كما قلت أنا أتمني الاحتراف وهو ما أسعي إليه خلال الفترة المقبلة".

 

وعن إمكانية الإنضمام لنادي بيراميدز قال: " نادي بيراميدز أضاف للكرة المصرية وبدأ كبيراً، ولكن أنا طموحي السفر".

 

وعن العروض الخليجية، قال مدافع الدراويش :" أنا مازال متبقي لي مع نادي الإسماعيلي ثلاث سنوات في عقدي، ولم أغلق الباب أمام الانضمام لأى من الأندية الخليجية وبالفعل تلقيت عرضاً من نادى العين الإماراتي ونادي الأهلي السعودي ولكن نادي الإسماعيلي أغلق كل الأحاديث عن رحيلي لما بعد كأس الأمم انتظاراً لعرض يليق بي ويليق باسم نادى الإسماعيلي".

Advertisements
المزيد عن: رياضة باهر المحمدي النادي الاهلي السعودي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك