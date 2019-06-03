باهر المحمدي يكشف لـ"الفجر" حقيقة مفاوضات القطبين ويتحدث عن عروض العين والأهلي

كشف باهر المحمدي نجم دفاع الإسماعيلي ومنتخب مصر، حقيقة عروض الأهلي والزمالك، في الفترة الماضية ورحيله عن الدراويش.

وقال باهر المحمدي في حواره لـ "الفجر الرياضي ": "بالطبع أى لاعب أساسي مع فريقه خاصة في نادي كبير مثل الإسماعيلي والحمدلله ظهرت بشكل طيب وإنضميت لمنتخب مصر، تظهر إشاعات كثيرة وتقول إني وقعت لأي نادي ولكن أنا لم أوقع في أى مكان وأستطيع أن أفصل تماماً، بين اللعب وبين كل هذه الأحاديث".

وأضاف قائلاً: " أنا لى وكيل أعمال هو من يتحدث مع الأندية التى تريد ضمي ولكن أنا أقوم بالتركيز في الملعب فقط، وعن رأيي الشخصي، أنا أري أن إمكانياتي تنجح فى الخارج والأولوية لى هو الاحتراف الخارجي وأري أنه من السهل اللعب خارج مصر وذلك ليس غرور ولكن بعد ما شاهدنا ما يقدمه النجم محمد صلاح فى أوروبا يعطينى الأمل في ذلك وهو حلم أسعي إليه وأتمني تحقيقه".

وعن الانضمام للأهلي أو الزمالك قال باهر: " أحترم كل الأندية، والنادي الأهلي شرف لأى لاعب أن يلعب به ونادي الزمالك أيضاً ولكن كما قلت أنا أتمني الاحتراف وهو ما أسعي إليه خلال الفترة المقبلة".

وعن إمكانية الإنضمام لنادي بيراميدز قال: " نادي بيراميدز أضاف للكرة المصرية وبدأ كبيراً، ولكن أنا طموحي السفر".

وعن العروض الخليجية، قال مدافع الدراويش :" أنا مازال متبقي لي مع نادي الإسماعيلي ثلاث سنوات في عقدي، ولم أغلق الباب أمام الانضمام لأى من الأندية الخليجية وبالفعل تلقيت عرضاً من نادى العين الإماراتي ونادي الأهلي السعودي ولكن نادي الإسماعيلي أغلق كل الأحاديث عن رحيلي لما بعد كأس الأمم انتظاراً لعرض يليق بي ويليق باسم نادى الإسماعيلي".