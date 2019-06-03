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عاجل.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم علي زراعي الإسماعيلية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:57 ص
عاجل.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم علي زراعي الإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
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أصيب 5 أشخاص، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وذلك إثر حادث تصادم بين سيارتين نقل مع ميكروباص علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي أمام منطقة شعيب دائرة مركز أبوصوير.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة نقل رقم 20037 الإسماعيلية مع سيارة ميكروباص رقم 5725 " علي طريق الإسماعيلية ت الزقازيق الزراعي أمام منطقة شعيب دائرة مركز أبوصوير، مما أسفر عن إصابة كلا من، منار أحمد علي 19 عامًا، ونسمة ايوب محمد 33 سنة، وعبد الله صلاح محمد 19 عامًا، وعثمان محمد عثمان 44 عامًا، ومحمد يوسف عبد العزيز 37 عامًا، وجميعهم مقيمين القصاصين.

وعلي الفور تم نقل جميع المصابين الي مستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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