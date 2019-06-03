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الشرطة الكويتية تنفي العثور على متفجرات في مسجد الشطي

الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:52 ص
الشرطة الكويتية تنفي العثور على متفجرات في مسجد الشطي
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وكالات
 
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نفت الداخلية الكويتية في بيان لها العثور على متفجرات في بمصلى النساء بمسجد الشطي بمنطقة الدوحة. 


كان منظر امرأة تحمل حقيبة وتصلي بين النساء في مسجد الشطي في منطقة الدوحة أثار اشتباه المشرفات علي تأمين الموقع ليبلغن الإمام أنهن اشتبهن أن المرأة تحمل متفجرات في حقيبتها. 

مصادر أمنيه قالت لـ«القبس الإلكتروني» إنه ما إن ورد البلاغ إلي عمليات وزارة الداخلية حتي انتقل رجال الأمن وعلي رأسهم مدير العمليات المناوب، وعدد من سيارات الطوارئ والإسعاف إلي الموقع، ولكن المرأة تمكنت من الهرب قبل قبل وصولهم. 

وتم إبلاغ إدارة المتفجرات التي حضرت على الفور وتم اخلاء المسجد و تمشيطه بالكامل ولم يتم العثور على شيء.  

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