إلغاء العرض الخاص لفيلم "محمد حسين" للنجم محمد سعد

ألغى القائمون على فيلم "محمد حسين" للنجم محمد سعد، العرض الخاص للفيلم والذي كان مقررًا إقامته قبل عيد الفطر المبارك.





كانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت "العو حضر"، وهي الأغنية الدعائية للفيلم، عبر قناة الشركة الرسمية بموقع يوتيوب.





الأغنية من غناء محمد سعد، وكلمات إسلام خليل وألحان أحمد النجار وعبدالله الصغير، وتوزيع رامبو ريمكس.





فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد والفنان الكبير سمير صبري ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وبيومي فؤاد ودينا محسن "ويزو" وحمدي الوزير، وتأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

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