تعرف على رسائل السيسي بشأن منظومة التعليم



وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إن الرئيس أكد أن المنظومة الجديدة أخذت جهدا كبيرا، وواجهت عقبات عديدة، وتحتاج إلى التكاتف لكي تنجح.



وأشار إلى أن الرئيس شدد على ضرورة وجود نظام تعليم جيد لمصر، وعلينا تحمل التكلفة التي لن تكون على حساب أبنائنا.



وأوضح، أن السيسي أكد أن ما يحدث هو اختبار للمنظومة ونتائجها لن تظهر الآن.



وطالب السيسي من أهالي الطلاب عدم الخوف، مشددًا على أنه لن يكون هناك تغيير على حساب الطلبة.

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه عدة رسائل إلى أهالي الطلبة بشأن منظومة التعليم الجديدة.