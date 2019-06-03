تعرف على رسائل السيسي بشأن منظومة التعليم
الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:56 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه عدة رسائل إلى أهالي الطلبة بشأن منظومة التعليم الجديدة.
وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إن الرئيس أكد أن المنظومة الجديدة أخذت جهدا كبيرا، وواجهت عقبات عديدة، وتحتاج إلى التكاتف لكي تنجح.
وأشار إلى أن الرئيس شدد على ضرورة وجود نظام تعليم جيد لمصر، وعلينا تحمل التكلفة التي لن تكون على حساب أبنائنا.
وأوضح، أن السيسي أكد أن ما يحدث هو اختبار للمنظومة ونتائجها لن تظهر الآن.
وطالب السيسي من أهالي الطلاب عدم الخوف، مشددًا على أنه لن يكون هناك تغيير على حساب الطلبة.
وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إن الرئيس أكد أن المنظومة الجديدة أخذت جهدا كبيرا، وواجهت عقبات عديدة، وتحتاج إلى التكاتف لكي تنجح.
وأشار إلى أن الرئيس شدد على ضرورة وجود نظام تعليم جيد لمصر، وعلينا تحمل التكلفة التي لن تكون على حساب أبنائنا.
وأوضح، أن السيسي أكد أن ما يحدث هو اختبار للمنظومة ونتائجها لن تظهر الآن.
وطالب السيسي من أهالي الطلاب عدم الخوف، مشددًا على أنه لن يكون هناك تغيير على حساب الطلبة.
Advertisements
المزيد عن: منظومة التعليم تعليم السيسي أحمد موسى
- أحمد موسى عن منظومة التعليم الجديدة: "خلينا مع الوزير حتى النهاية"
- "التعليم": الرئيس السيسي على دراية بالنظام الجديد.. ويعلم كافة تفاصيله
- تعليم النواب: المنظومة الجديدة تجعل الطالب يتقن لغتين أجنبيتين (فيديو)
- السيسي: منظومة التعليم الجديدة ثورة.. "بلاش تحطيمها ولكن يمكن الانتقاد"
- طارق شوقي: عرض استراتيجية التعليم على الرئيس السيسي.. الأربعاء المقبل
- محافظ بورسعيد: قوائم الانتظار في المحافظة "صفر"
- رئيس منظومة الشكاوى الحكومية: لا أملك حجب أو حذف أي شكوى موجهة لأي مسؤول
- باحث اقتصادي: نشهد تفكيراا غير معتاد لحل مشكلة القمامة ونأمل في استدامته (فيديو)
- حسين زناتي: اليابانيون انبهروا بنشاط المدرسين المصريين في المدارس اليابانية