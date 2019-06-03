ريال مدريد يضع خطته السحرية لحسم التعاقد مع لوكا يوفيتش

يقوم المسؤولين بنادي ريال مدريد الإسباني، بتحليل ما يوجد في الميركاتو الصيفي المقبل للتوقيع مع أحد الهدافين وحل مشاكل الافتقار إلى القوه في الهجوم، ويُعد لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت هدف ولكن ليس لجعل التكلفة كبيرة.





وأفادت صحيفة "ElConfidencial" الإسبانية، أنه يبحث النادي الملكي عن هدّاف يمنحه ما يكفي من القوه لتكوين فريق يجب أن يكون ساحقًا، المفاوضات من أجل يوفيتش لم تغلق بعد بسبب المبالغة في سعر اللاعب وأيضًا بسبب عدم وضوح الدور الذي سيلعبه اللاعب مع الفريق.





يوفيتش لا يزال صغير ويعتبر من إكتشافات الدوري الألماني في هذا الموسم لكنه ليس هدافًا ساحقًا.





وبلا شك سيلعب يوفيتش دور ثانوي في ريال مدريد، بل أنه منذ بضعة أيام صرح باكو ألكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند بأن يوفيتش صانع ألعاب أكثر من مجرد مهاجم، ومن ثم فإنه داخل النادي الأبيض ليسوا متسرعين من أجل حسم الصفقة على الرغم من وجود اهتمام من فرق أخرى، ومن بينهم برشلونة.





فكرة بيريز هي أن يفتح باريس سان جيرمان المفاوضات من أجل نيمار دا سيلفا والذي يسبب جنونًا للرئيس من أجل التعاقد معه، من جهة أخري يحلم زيدان بالتوقيع مع مبابي، يفكر الطرفين في كسر السوق خاصة بعد تصريحات مبابي الأخيرة والتي أحيت الأمال من أجل التوقيع معه.





ويواصل فلورنتينو بيريز التزام الصمت ويمضي قدمًا عندما يتحدث عن هؤلاء اللاعبين، ولكن لا يمكن إنكار أنهما أهداف بالنسبة للنادي بالرغم من أنهم حالات صعبة ومعقدة، استراتيجية رئيس ريال مدريد هي الاهتمام بالعلاقات مع باريس سان جيرمان وانتظار الفرصة إذا وصلت.



