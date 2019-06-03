عمرو عاشور يطرح كليب "انتباه" عبر يوتيوب (فيديو)













طرح المطرب الشاب عمرو عاشور أغنية جديدة مصورة علي طريقة الفيديو كليب بعنوان "انتباه"، وذلك عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".وتحمل الأغنية شكل وغناء علي الطريقة الشعبية، وهي كلمات "عمرو عاشور"، ألحان "محمد غنيم"، توزيع موسيقي "أشرف البرنس"، تم التسجيل بأستديو التكامل مهندس صوت ومكس "محمد جوده"، إنتاج "A5"، إخراج "خالد عليوه".جدير بالذكر أن آخر أعمال "عاشور" فيديو كليب بعنوان "وندمت" من كلمات وألحان "عمرو عاشور"، توزيع موسيقي "شريف حمدان"، مهندس صوت "محمد جوده"، إخراج "حسام المهدي"، والذي حقق نجاح ونسبة مشاهدة كبيرة.