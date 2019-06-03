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رد حاسم من السيسي على شائعات "صفقة القرن"

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:47 ص
رد حاسم من السيسي على شائعات صفقة القرن
السيسي
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نعيم يوسف
 
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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الشائعات التي تثار عن "صفقة القرن".

وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إن الرئيس نفى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ما يتردد من شائعات في هذا الشأن.

ولفت إلى أن الرئيس قال نصا: "بيقولك السيسي هيدي حاجة لحد.. طيب وأنتوا يا مصريين بتعملوا إية!! محدش يقدر يعمل حاجة إلا بيكم... هل تتصوروا مثلا مثلا إن أنا ممكن أفرط يعني !! طب لية أفرط!! انتوا يا مصريين اللي بتحددوا مصيركم ومفيش حد ممكن يعمل حاجة إلا بيكم".

وأردف، أن السيسي وجه رسالة للمصريين قائلا: "خلي بالكم من ولادكم".
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