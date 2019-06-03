زوج طالبة المنصورة يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بشأن واقعة "التبول اللا إرادي"
الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:21 ص
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قال أحمد مجدي، زوج طالبة جامعة المنصورة صاحبة واقعة التبول اللا إرادي في الامتحان، إن حالة زوجته في أسوأ ما يمكن، وحالتها النفسية صعبة.
وأضاف "مجدي"، فى تصريحات له، أن دكتور الجامعة الذي فعل ذلك ليس لديه إنسانية، موضحا أن زوجته طلبت منه دخول الحمام أكثر من مرة، لدرجة أنها قالت له: "أبوس أيدك دخلني الحمام أنا عندي ظروف أنا تعبانة.. قالها ماليش دعوة بظروف حد".
ولفت زوج طالبة جامعة المنصورة صاحبة واقعة التبول اللا إرادي في الامتحان، إلى أنه يعمل مدرس، ومتزوج من زوجته وهي في السنة الأولى من الكلية.
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