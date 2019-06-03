ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زوج طالبة المنصورة يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بشأن واقعة "التبول اللا إرادي"

الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:21 ص
زوج طالبة المنصورة يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بشأن واقعة التبول اللا إرادي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قال أحمد مجدي، زوج طالبة جامعة المنصورة صاحبة واقعة التبول اللا إرادي في الامتحان، إن حالة زوجته في أسوأ ما يمكن، وحالتها النفسية صعبة.

وأضاف "مجدي"، فى تصريحات له، أن دكتور الجامعة الذي فعل ذلك ليس لديه إنسانية، موضحا أن زوجته طلبت منه دخول الحمام أكثر من مرة، لدرجة أنها قالت له: "أبوس أيدك دخلني الحمام أنا عندي ظروف أنا تعبانة.. قالها ماليش دعوة بظروف حد".

ولفت زوج طالبة جامعة المنصورة صاحبة واقعة التبول اللا إرادي في الامتحان، إلى أنه يعمل مدرس، ومتزوج من زوجته وهي في السنة الأولى من الكلية.

Advertisements
المزيد عن: جامعة المنصور التبول اللا إرادي اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك