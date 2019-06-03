نابولي يستهدف التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي الإيطالي قد سأل عن إمكانية التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد الإسباني، ماركوس يورينتي وداني سيبايوس وثيو هيرنانديز.





وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن الفريق الإيطالي ينافس أندية انجليزية على خدمات يورنيتي وسيبايوس وأندية من الدوري الألماني على ثيو.



