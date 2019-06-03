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نابولي يستهدف التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد

الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:16 ص
نابولي يستهدف التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي الإيطالي قد سأل عن إمكانية التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد الإسباني، ماركوس يورينتي وداني سيبايوس وثيو هيرنانديز.

وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن الفريق الإيطالي ينافس أندية انجليزية على خدمات يورنيتي وسيبايوس وأندية من الدوري الألماني على ثيو.

وأشارت الآس إلى أن وكيل أعمال ثيو هيرنانديز قد أكد على اهتمام نابولي بموكله، قائلاً: "الاهتمام صحيح، وهو مُعجب بنابولي".
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المزيد عن: يورينتي نابولي سيبايوس ريال مدريد ثيو هيرنانديز
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