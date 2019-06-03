نجم دفاع روما على وشك الإنتقال لإنتر ميلان
الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:11 ص
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الاسم الجديد الذي يتبعه بيبي ماروتا أحد إداريي نادي إنتر ميلان، هو الصربي ألكسندر كولاروڤ، ظهير فريق روما.
وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أنه يمكن أن يذهب الإنتر للتسوق في روما، خاصة أن النجم الدولي الصربي يريد مغادرة العاصمة الإيطالية.
كما أن إيجابيات ارتباطه كثيرة للغاية، فهو صفقة منخفضة التكلفة تقدر بـ5 مليون يورو فقط، ويمكنه لعب دورين، ولديه خبرة دولية رائعة.
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