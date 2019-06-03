مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 28.. بيسة تبدأ خطوات التغيير بملابس براندات وكلام إنجليزي

بدأ الحلقة الـ 28 من مسلسلة "البرنسيسة بيسة" بمقابلة "بيسة" مى عز الدين - لمدام "جولنار" والدة التلميذة جاسمين التي شاهدتها أمس وهى تتعاطى برشام، وتخبرها بذلك وتعطيها نصائح لتجنب ما فعلته ابنتها، وبعد انتهاء مقابلتها تذهب مع "جودى" آية سليم إلى أحد المولات لشراء الملابس الجديدة وتبدأ في تعلم كيفية التحدث بطريقة شيك ولبقة وتتغير تمامًا.





يتفاجئ "كاظم" أمير المصرى من بيسة بعد عودتها إلى المنزل وشكلها تغير وملابسها الشيك الجديد ويندهش مما أصبحت عليه، وبعد ذلك يذهب كاظم إلى صديقته "هايا" فيروز العوضى الذي كان مرتبطا بها قبل زواجه من بيسة ولكنه يجد معها رجلا ويستعدان للارتباط ويطردانه من المنزل، ويروى كاظم لوالده أحمد حلاوة عن التغييرات التي حدثت لبيسة من ملابسها وشكلها وطريقة كلامها ويبدو أنه أعجب بها بما التطورات التي حدثت لها.



