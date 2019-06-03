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قبطي يوفر 15 أتوبيسًا لنقل المصلين لساحات ومساجد صلاة العيد بالغردقة

الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:18 ص
قبطي يوفر 15 أتوبيسًا لنقل المصلين لساحات ومساجد صلاة العيد بالغردقة
صلاة العيد
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محمد طه
 
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أعلنت إحدى شركات النقل الجماعي بمدينة الغردقة ملك لقبطي عن توفير عددًا من الأتوبيسات لنقل المصلين من شوارع وميادين الغردقة، إلى ساحات صلاة العيد والمساجد بالمجان.

ومن جانبه قال نسيم رزق الله رئيس مجلس إدارة وصاحب إحدى شركات النقل الجماعي بمدينة الغردقة؛ بناءًا على توجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر وتضامنا من الشركة سيتم توفير عدد 15 أتوبيسًا لنقل المواطنين من شوارع وميادين الغردقة إلى ساحات صلاة العيد بالمجان ذهاب وعودة.
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