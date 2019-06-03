قبطي يوفر 15 أتوبيسًا لنقل المصلين لساحات ومساجد صلاة العيد بالغردقة

Advertisements

أعلنت إحدى شركات النقل الجماعي بمدينة الغردقة ملك لقبطي عن توفير عددًا من الأتوبيسات لنقل المصلين من شوارع وميادين الغردقة، إلى ساحات صلاة العيد والمساجد بالمجان.



ومن جانبه قال نسيم رزق الله رئيس مجلس إدارة وصاحب إحدى شركات النقل الجماعي بمدينة الغردقة؛ بناءًا على توجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر وتضامنا من الشركة سيتم توفير عدد 15 أتوبيسًا لنقل المواطنين من شوارع وميادين الغردقة إلى ساحات صلاة العيد بالمجان ذهاب وعودة.