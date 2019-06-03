قبطي يوفر 15 أتوبيسًا لنقل المصلين لساحات ومساجد صلاة العيد بالغردقة
الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:18 ص
محمد طه
Advertisements
Advertisements
أعلنت إحدى شركات النقل الجماعي بمدينة الغردقة ملك لقبطي عن توفير عددًا من الأتوبيسات لنقل المصلين من شوارع وميادين الغردقة، إلى ساحات صلاة العيد والمساجد بالمجان.
ومن جانبه قال نسيم رزق الله رئيس مجلس إدارة وصاحب إحدى شركات النقل الجماعي بمدينة الغردقة؛ بناءًا على توجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر وتضامنا من الشركة سيتم توفير عدد 15 أتوبيسًا لنقل المواطنين من شوارع وميادين الغردقة إلى ساحات صلاة العيد بالمجان ذهاب وعودة.
ومن جانبه قال نسيم رزق الله رئيس مجلس إدارة وصاحب إحدى شركات النقل الجماعي بمدينة الغردقة؛ بناءًا على توجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر وتضامنا من الشركة سيتم توفير عدد 15 أتوبيسًا لنقل المواطنين من شوارع وميادين الغردقة إلى ساحات صلاة العيد بالمجان ذهاب وعودة.
Advertisements
المزيد عن: عيد الفطر صلاة عيد الفطر اخبار مصر
- "أوقاف البحر الأحمر" تعلن عن مواقيت صلاة عيد الأضحى.. وتخصص 10 أتوبيسات لنقل المواطنين بالمجان
- انطلاق 12 أتوبيس بدورين للسير في شوارع العاصمة
- أوقاف البحر الأحمر: تخصيص 76 مسجدا و14 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر
- آلاف المواطنين تؤدي صلاة عيد الأضحى في ساحات ومساجد بـ"الدقهلية" (صور)
- الأوقاف: لن نسمح بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة