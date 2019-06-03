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اليوم.. الأهلي راحة من التدريبات

الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:57 ص
اليوم.. الأهلي راحة من التدريبات
سيد عبد الحفيظ
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علي نبوي
 
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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي، قرر منح راحة سلبية للاعبي الفريق اليوم، الاثنين.

 

وأوضح مدير الكرة، أن الجهاز الفني حرص على منح اللاعبين راحة سلبية، اليوم، مع احتمال تجددها لـ٢٤ أو ٤٨ ساعة إضافية، حسب رؤية الجهاز الفني. وذلك، وفقًا للبرنامج التدريبي للاعبين.

 

يذكر أن الفريق خاض تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم، الأحد.

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