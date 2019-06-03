"قطاع الأعمال" تطوير وتدريب.. ورسالة طمأنة من السيسي للعاملين

تسعى الدولة جاهدة إلى تطوير أداء شركات القطاع العام، كما تعمل بكل جهد على تدريب العاملين بها على أحداث الأساليب والطرق من أجل تطوير وزيادة الإنتاج.





تتولى وزارة قطاع الأعمال العام، عددًا من الملفات الهامة لشركات القطاع، والتي يجرى العامل في الوقت الحالي على استكمالها والانتهاء منها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.





وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يأتي على رأس تلك الملفات ما تم الاتفاق عليه مع بنك الاستثمار القومي بشأن القرض المتفق عليه من أجل دفع المقدمات المالية الخاصة بمستحقات عقود المرحلة الأولي لتطوير المصانع وتدريب العمالة عبر الاتفاقيات التي تسير مع الاستشاريين المسؤلين عن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.





وفي قطاع النقل أعدت وزارة قطاع الأعمال العام، خطة لتطوير شركة النقل البري، حيث اشتملت الخطة على تطوير أسطول النقل البري في كافة شركات القطاع، وتم الاعتماد على عدة محاور لتطوير أسطول النقل البري.





وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمشاركة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وعدد من مسئولي وزارة قطاع الأعمال العام.





واستعرض وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير شركات القطاع وسبل النهوض بها، لاسيما شركات قطاع الغزل والنسيج، وذلك من خلال عدد من المحاور، من بينها تحديث الآلات والمعدات، وتوحيد وميكنة إجراءات العمل، وتطوير استراتيجيات التسويق، بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية والعمل على التوسع في المنتجات والأسواق الجديدة، محليًا وعالميًا.





ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للخطة الزمنية المقررة، لاسيما القطاعات الصناعية الواعدة مثل قطاع الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية قطاع الأعمال العام بأصوله العديدة والمتنوعة في المساهمة في التنمية الشاملة، في ظل ضوابط أساسية هي صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وبهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق فوائد ملموسة لصالح المواطنين.





كما وجه الرئيس بالقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه عددًا من شركات قطاع الأعمال العام، سعيًا لاستكمال تطوير تلك الشركات في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها، مشددًا على أهمية تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.