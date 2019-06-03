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"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)

الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:48 ص
الفجر الفني يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح قمر هادي (صور)
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يارا أحمد - تصوير: عبد الحافظ حمدي، بلال احمد
 
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احتفل "الفجر الفني" بنجاح مسلسل "قمر هادي" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان المقبل بحضور النجم هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز والفنان محسن محيي الدين، وقام دكتور مصطفي ثابت، رئيس تحرير الموقع التنفيذي بتكريمهم بحضور احمد رمضان مدير تحرير الفجر الفني، ومحمود حنفي نائب مدير تحرير الفجر الفني، وتقطيع التورتة الخاص للمسلسل.


وتحدثوا عن تفاصيل واستعدادات مسلسل "قمر هادي"، بالإضافة الي اختيار "محمد عزمي"، وكواليس تصوير العمل ورأيهم في السوشيال ميديا وعلاقتهم بها بالاضافة الي رأيهم في منصة "watch it".


مسلسل "قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز ويقوم ببطولته كل من هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي .

"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
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