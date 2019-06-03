"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)
الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:48 ص
يارا أحمد - تصوير: عبد الحافظ حمدي، بلال احمد
Advertisements
Advertisements
احتفل "الفجر الفني" بنجاح مسلسل "قمر هادي" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان المقبل بحضور النجم هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز والفنان محسن محيي الدين، وقام دكتور مصطفي ثابت، رئيس تحرير الموقع التنفيذي بتكريمهم بحضور احمد رمضان مدير تحرير الفجر الفني، ومحمود حنفي نائب مدير تحرير الفجر الفني، وتقطيع التورتة الخاص للمسلسل.
وتحدثوا عن تفاصيل واستعدادات مسلسل "قمر هادي"، بالإضافة الي اختيار "محمد عزمي"، وكواليس تصوير العمل ورأيهم في السوشيال ميديا وعلاقتهم بها بالاضافة الي رأيهم في منصة "watch it".
مسلسل "قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز ويقوم ببطولته كل من هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي .
وتحدثوا عن تفاصيل واستعدادات مسلسل "قمر هادي"، بالإضافة الي اختيار "محمد عزمي"، وكواليس تصوير العمل ورأيهم في السوشيال ميديا وعلاقتهم بها بالاضافة الي رأيهم في منصة "watch it".
مسلسل "قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز ويقوم ببطولته كل من هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي .
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- هاني سلامة يستأنف تصوير مسلسله الرمضاني "قمر هادى" 4 فبراير المقبل
- هاني سلامة يستكمل تصوير مسلسله "قمر هادي".. 4 فبراير المقبل
- هاني سلامة في 6 أكتوبر من أجل "قمر هادي"
- أشرف زكي ينضم إلي "قمر هادي" مع هاني سلامة لرمضان المقبل
- هاني سلامة في التجمع الخامس من أجل "قمر هادي"
- كلاكيت ثاني مرة.. نورهان أمام هاني سلامة ورؤوف عبدالعزيز في "قمر هادي"
- هاني سلامة في كواليس تصوير "قمر هادي"
- مسلسلات رمضان 2019.. هانى سلامة ورؤوف عبدالعزيز يشعلان الماراثون الرمضاني بأولى حلقات "قمر هادى" على ON E
- رشدي الشامي: سعيد بنجاح رجاء في"قمر هادي".. والعمل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ممتع
- حنان شومان:"قمر هادي" حقق نجاح ملحوظ.. وهاني ورؤوف في حالة تطور مستمر