"الفجر الفني" يحتفل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ومحسن محيي الدين بنجاح "قمر هادي" (صور)

احتفل "الفجر الفني" بنجاح مسلسل "قمر هادي" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان المقبل بحضور النجم هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز والفنان محسن محيي الدين، وقام دكتور مصطفي ثابت، رئيس تحرير الموقع التنفيذي بتكريمهم بحضور احمد رمضان مدير تحرير الفجر الفني، ومحمود حنفي نائب مدير تحرير الفجر الفني، وتقطيع التورتة الخاص للمسلسل.



وتحدثوا عن تفاصيل واستعدادات مسلسل "قمر هادي"، بالإضافة الي اختيار "محمد عزمي"، وكواليس تصوير العمل ورأيهم في السوشيال ميديا وعلاقتهم بها بالاضافة الي رأيهم في منصة "watch it".