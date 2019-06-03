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انقسامات بالحركة المدنية بسبب تدوينة مثيرة لمدحت الزاهد بشأن البرادعي

الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:49 ص
انقسامات بالحركة المدنية بسبب تدوينة مثيرة لمدحت الزاهد بشأن البرادعي
البرادعي
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تشهد الحركة المدنية انقسامات عقب كتابة مدحت الزاهد تدوينة يغازل فيها محمد البرادعى ويصفه بالكوتش والمدرب العالمى، لخبرته في إشعال الفتن.

فتارة ينكر القيادى بالحركة المدنية علاقتة بجماعة الإخوان الإرهابية، وتارة أخرى يستعين بالبرادعى المعروف بتوجهاته الهدامة للدولة.

ونشر موقع عربي 21 الإخواني، خبرًا يتضمن سعى رجال من الحركة المدنية لإقناع البرادعى بتولى قيادة كيان جديد وتسميته الأمل، ويهدف منه إلى إثارة الفتن والإسقاط على نجاحات مؤسسات الدولة.

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المزيد عن: الحركة المدنية البرادعي الإخوان اخبار مصر
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