إنتر ميلان يعثر على البديل الأفضل لتعويض رحيل "إيكاردي"
الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:46 ص
عمر عبدالعزيز
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نجح نادي إنتر ميلان الإيطالي في العثور على المهاجم الأفضل لتعويض رحيل النجم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإنه مع خروج إيكاردي شبه المؤكد عملياً في الصيف ستكون هناك حاجة لمهاجم آخر.
وهناك اسم للبلجيكي روميلو لوكاكو يتردد كثيرًا وهو الأكثر سخونة، ولكن إذا تم تبادل ماورو بديبالا لاعب يوفنتوس فعلياً، فإن المهاجم البلجيكي باهظ الثمن سيخرج بسرعة من اهتمامات الإنتر.
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