إنتر ميلان يعثر على البديل الأفضل لتعويض رحيل "إيكاردي"

نجح نادي إنتر ميلان الإيطالي في العثور على المهاجم الأفضل لتعويض رحيل النجم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإنه مع خروج إيكاردي شبه المؤكد عملياً في الصيف ستكون هناك حاجة لمهاجم آخر. وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإنه مع خروج إيكاردي شبه المؤكد عملياً في الصيف ستكون هناك حاجة لمهاجم آخر.



