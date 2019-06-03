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الجبلاية تصرف رواتب الحكام قبل عيد الفطر

الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:49 ص
الجبلاية تصرف رواتب الحكام قبل عيد الفطر
عصام عبد الفتاح
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محمد الصو
 
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اعتمد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، شيكًا بقيمة نصف مليون جنيه، سيتم صرفه على حكام القسمين الأول والثاني، كجزءًا من مستحقاتهم المتأخرة منذ بداية الموسم الحالي.

 

وتسلم عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، الشيك صباح أمس الأحد، ومن المقرر أن يقوم بصرفه وتوزيعه على الحكام عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

 

وتتخطى قيمة المستحقات المتأخرة للحكام لدى اتحاد الكرة منذ بداية الموسم الحالى، 3 ملايين جنيه.

 

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