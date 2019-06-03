أهم أخبار الأهلي السعودي يوم الأحد 2-6-2019

شهد الأهلي السعودي يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب رحيل ثنائي الفريق.

وإليكم أهم أخبار الأهلي السعودي اليوم :

السومة يقترب من الرحيل عن الأهلي

فجر عبدالعزيز المريسل، الإعلامي الرياضي، مفاجأة من العيار الثقيل، تخص السوري عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة، كاشفاً اقتراب رحيل اللاعب عن صفوف “الراقي”

وأكد المريسل في تصريحات تلفزيونية، قائلاً: “عمر السومة يتبقى له موسمين في عقده مع الأهلي، إلا أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل والانضمام إلى الهلال".

وأضاف: “أوجه رسالة للأمير منصور، وأطالبه بالاجتماع مع السومة لبحث الموقف، قبل أن يفاجئهم اللاعب برغبته في الانتقال للهلال”.

السومة يُهنئ صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا

حرص السوري عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة، على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وغرّد السومة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، موجهاً حديثه إلى صلاح قائلاً: “ألف مبروك يابو مكة”.

بايزا يقترب من الرحيل عن الأهلي

اقترب التشيلي كلاوديو بايزا، لاعب خط وسط فريق الأهلي، من الرحيل عن “الراقي”، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن أصبحت فرصته للبقاء ضعيفة للغاية.

وتعثر بايزا في التكيف مع فريق الأهلي منذ انضمامه وحتى نهاية الموسم المنصرم 2018-2019، خاصةً بعد رحيل الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني الذي طلب من إدارة “الراقي” التعاقد مع اللاعب، لتعويض البرازيلي جوزيف دي سوزا.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن كلاوديو يقترب من العودة لفريقه السابق كولوكولو التشيلي، التي تستهدف استعادته في “ميركاتو” الصيفي.

جروس أبرز المرشحين لتدريب الأهلي مجددا

دخل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لفريق الزمالك المصري، دائرة اهتمامات مسؤولو نادي أهلي جدة، لتولي تدريب “الراقي” بدايةً من الموسم المقبل.

وتردد اسم جروس بقوة في الأيام القليلة الماضية، باقترابه من العودة إلى تدريب الأهليمجدداً، بالرغم من نفي بعض التقارير وجود أي مفاوضات مع المدرب السويسري.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، وفقا لأحد المصادر الموثوقة داخل الأهلي، فإن جروس الذي سبق وقاد “الراقي” في مرحلتين سابقتين وحقق معه إنجازات كبيرة، ضمن خيارات أصحاب القرار في النادي للتعاقد معه من جديد.