أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 2-6-2019
الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:46 ص
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أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الإمام الأكبر: الرسول لم يمارس الضرب الرمزي على زوجاته
قال الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الضرب الرمزي للزوجة الناشز ليس أمرًا بالضرب ولكنه إباحة لهذا الأسلوب، موضحًا أن الزوج يباح له أن يلجأ لهذا النوع من العلاج، وأن وجد نوعا أخر يفيد لا يلجأ لهذا، مشيرا إلى أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم نهى عنه ولا يحبذه ويكرهه ولم يمارسه مرة واحدة في حياته.
الرئيس السيسي: لا تفريط في أي شبر من أرض مصر
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن الرئيس السيسي تحدث عن صفقة القرن وقال: كلها أكاذيب ولا تفريط في أي شبر من أرض مصر".
خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية.. السيسي: "كل سنة وأنتم طيبين جميعًا"
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بحفل الإفطار، لـ المواطنين،: "كل سنة وأنتم طيبين جميعًا وأهلًا وسهلًا بيكم".
مفتي الجمهورية: المداومة على العبادات بعد رمضان اختبار للمسلمين
وأكد "علام" أن المداومة على العبادات بعد رمضان اختبار للإنسان، معلقًا: "رب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور، العبادة لا تكون في رمضان فقط بل تكون في كل الشهور"، لافتًا إلى أن مجاهدة النفس والهوى من أعظم العبادات، وجعلها الرسول، صلى الله عليه وسلم، من الجهاد الأكبر.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الإمام الأكبر: الرسول لم يمارس الضرب الرمزي على زوجاته
قال الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الضرب الرمزي للزوجة الناشز ليس أمرًا بالضرب ولكنه إباحة لهذا الأسلوب، موضحًا أن الزوج يباح له أن يلجأ لهذا النوع من العلاج، وأن وجد نوعا أخر يفيد لا يلجأ لهذا، مشيرا إلى أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم نهى عنه ولا يحبذه ويكرهه ولم يمارسه مرة واحدة في حياته.
الرئيس السيسي: لا تفريط في أي شبر من أرض مصر
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن الرئيس السيسي تحدث عن صفقة القرن وقال: كلها أكاذيب ولا تفريط في أي شبر من أرض مصر".
خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية.. السيسي: "كل سنة وأنتم طيبين جميعًا"
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بحفل الإفطار، لـ المواطنين،: "كل سنة وأنتم طيبين جميعًا وأهلًا وسهلًا بيكم".
مفتي الجمهورية: المداومة على العبادات بعد رمضان اختبار للمسلمين
وأكد "علام" أن المداومة على العبادات بعد رمضان اختبار للإنسان، معلقًا: "رب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور، العبادة لا تكون في رمضان فقط بل تكون في كل الشهور"، لافتًا إلى أن مجاهدة النفس والهوى من أعظم العبادات، وجعلها الرسول، صلى الله عليه وسلم، من الجهاد الأكبر.
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