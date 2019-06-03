تعرف على المفاجأة التي تحضرها "لايف ستايلز ستوديوز" مع مروى ناجي





تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لطرح عمل جديد للمطربة المصرية مروى ناجي وتعد إنطلاقة جديدة لها بعد مشاركتها فى برنامج ذا فويس.





وقد صلت مروى ناجي صباح اليوم الى لبنان فى زيارة عمل واستقبلها فريق عمل شركة لايف ستايلز ستوديوز بالورود، حيث تلتقي بالمخرج فادي حداد للاستقرار على موعد تصوير كليبها الاول وهي أغنية باللهجة المصرية بعنوان "حبيت من قلبي" وهى من كلمات ولحن محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش.





يذكر أن المطربة مروى ناجي هي نجمة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice"، وخاضت أولى تجاربها في مجال التمثيل من خلال مسلسل "تفاحة آدم"، مع خالد الصاوي.