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قبل العيد بساعات.. السيسي يٌصدر قرارا جمهوريا يسعد آلاف الأسر المصرية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:23 ص
قبل العيد بساعات.. السيسي يٌصدر قرارا جمهوريا يسعد آلاف الأسر المصرية
الرئيس السيسي
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بشأن العفور على باقي العقوبة لبعض المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وبحسب مصادر في وزارة الداخلية، فإن قرار العفو الرئاسي والذي صدر في الساعات الماضية سيتم تطبيقه من قبل مصلحة السجون خلال الأيام القليلة المقبلة.

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