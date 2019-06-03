يوفنتوس يوجه صدمة إلى برشلونة ويقترب من خطف صفقته الكبرى

‫قدم نادي يوفنتوس الإيطالي عرضا إلى أياكس الهولندي للتعاقد مع قائده ماتياس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لما أكدته تقارير صحفية.

‫وبحسب ما ذكرته صحيفة "السبورت" فإن النادي الإيطالي قدم عرضا تصل قيمته إلى ٨٥ مليون يورو لضم المدافع الدولي الهولندي.

‫وأضافت الصحيفة بأن يوفنتوس يسعى لحسم صفقة دي ليخت الذي يعد محط اهتمام أندية برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.