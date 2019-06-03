يوفنتوس يوجه صدمة إلى برشلونة ويقترب من خطف صفقته الكبرى
الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:09 ص
علي نبوي
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قدم نادي يوفنتوس الإيطالي عرضا إلى أياكس الهولندي للتعاقد مع قائده ماتياس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لما أكدته تقارير صحفية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "السبورت" فإن النادي الإيطالي
قدم عرضا تصل قيمته إلى ٨٥ مليون يورو لضم المدافع الدولي الهولندي.
وأضافت الصحيفة بأن يوفنتوس يسعى لحسم صفقة دي ليخت الذي
يعد محط اهتمام أندية برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.
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