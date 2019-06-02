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ماذا تعرف عن سالم سعيد الشامسي مالك نادي بيراميدز الجديد؟

الأحد 02/يونيو/2019 - 11:37 م
ماذا تعرف عن سالم سعيد الشامسي مالك نادي بيراميدز الجديد؟
سالم سعيد الشامسي
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سالم سعيد الشامسي، مستثمر ورجل أعمال إماراتي لديه شركة مقاولات كبيرة، ويعتبر واحد من أبرز المساهمين في ملكية نادي بيراميدز منذ شراء تركي آل الشيخ له، ويمتلك سالم سعيد الشامسي مالك نادي بيراميدز الجديد، أكثر من 15 شركة تعمل في مجالات صناعية متنوعة. 

ويعتبر سالم سعيد الشامسي، من أهم مشجعي ومتابعي نادي العين الإماراتي، كما إنه لديه الكثير من الهوايات ومنها تربية الخيول وتربية النسور، ومتابعة السباقات والمهرجانات الشعبية التي تُقام في الإمارات والجزيرة العربية.

يتولى الشامسي منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بالإمارات العربية المتحدة، وكان قد عمل من قبل سفيراً لبلاده في أكثر من بلد أبرزها أستراليا، ويحمل مالك بيراميدز الجديد شهادة الدكتوراة في العلاقات الدولية حصل عليها من الجامعة الأمريكية بواشنطن، كما أنه يحمل ماجستير في السياسة العامة والدولية من جامعة جون هوبكنز، وسبق له الحصول على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أريزونا.
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