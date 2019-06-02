ماذا تعرف عن سالم سعيد الشامسي مالك نادي بيراميدز الجديد؟

سالم سعيد الشامسي، مستثمر ورجل أعمال إماراتي لديه شركة مقاولات كبيرة، ويعتبر واحد من أبرز المساهمين في ملكية نادي بيراميدز منذ شراء تركي آل الشيخ له، و يمتلك سالم سعيد الشامسي مالك نادي بيراميدز الجديد، أكثر من 15 شركة تعمل في مجالات صناعية متنوعة.





ويعتبر سالم سعيد الشامسي، من أهم مشجعي ومتابعي نادي العين الإماراتي، كما إنه لديه الكثير من الهوايات ومنها تربية الخيول وتربية النسور، و متابعة السباقات والمهرجانات الشعبية التي تُقام في الإمارات والجزيرة العربية.



