ماذا تعرف عن سالم سعيد الشامسي مالك نادي بيراميدز الجديد؟
الأحد 02/يونيو/2019 - 11:37 م
Advertisements
Advertisements
سالم سعيد الشامسي، مستثمر ورجل أعمال إماراتي لديه شركة مقاولات كبيرة، ويعتبر واحد من أبرز المساهمين في ملكية نادي بيراميدز منذ شراء تركي آل الشيخ له، ويمتلك سالم سعيد الشامسي مالك نادي بيراميدز الجديد، أكثر من 15 شركة تعمل في مجالات صناعية متنوعة.
ويعتبر سالم سعيد الشامسي، من أهم مشجعي ومتابعي نادي العين الإماراتي، كما إنه لديه الكثير من الهوايات ومنها تربية الخيول وتربية النسور، ومتابعة السباقات والمهرجانات الشعبية التي تُقام في الإمارات والجزيرة العربية.
يتولى الشامسي منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بالإمارات العربية المتحدة، وكان قد عمل من قبل سفيراً لبلاده في أكثر من بلد أبرزها أستراليا، ويحمل مالك بيراميدز الجديد شهادة الدكتوراة في العلاقات الدولية حصل عليها من الجامعة الأمريكية بواشنطن، كما أنه يحمل ماجستير في السياسة العامة والدولية من جامعة جون هوبكنز، وسبق له الحصول على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أريزونا.
Advertisements
- تعرف على سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز الجديد
- عاجل.. أول تعليق من سالم سعيد الشامسي مالك بيراميدز الجديد
- 5 معلومات لا تفوتك عن "سالم الشامسي" مالك نادي بيراميدز الجديد
- عاجل.. أول رد من مالك نادي بيراميدز الجديد
- بيراميدز يوضح حقيقة حسابات سالم الشامسي على مواقع التواصل الاجتماعي
- معلومات لا تعرفها عن المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي مالك نادي بيراميدز الجديد؟
- عاجل.. أول قرار من مالك نادي بيراميدز الجديد
- يتفقان في الشعر وكرة القدم .. 5 اختلافات بين آل الشيخ وسالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد
- عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للجماهير
- من هو سالم سعيد الشامسي مالك بيراميدز الجديد