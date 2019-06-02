الوزراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون في العرض الخاص لفيلم الممر ..صور

شارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "الممر" داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي".









كان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، ووزير الاتصالات السابق، ياسر القاضي، وأسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، والإعلامية منى الشاذلي، والإعلامي إبراهيم عيسى.









وتواجد من صنّاع فيلم "الممر" الأبطال "أحمد عز، إياد نصار، شريف منير، أحمد صلاح حسنى، أحمد رزق، محمد الشرنوبي"، والمؤلف أمير طعيمة، والمخرج شريف عرفة.









كما حضر لتهنئة أسرة العمل عدد من النجوم منهم إلهام شاهين، أمير شاهين ، المخرجة إيناس الدغيدي ، المخرج مروان حامد، شيري عادل، حميد الشاعري، المخرج عبد العزيز حشاد، السيناريست محمد حفظي.









"الممر" بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وشريف منير، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، ومحمود حجازى، ومحمد الشرنوبى، وإنعام سالوسة، وهند صبرى، وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.





وتدور أحداثه حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال المرحلة الزمنية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل ويدعى «نور»، ويتصادف عرض الفيلم الذى يبدأ يوم 5 يونيو مع الذكرى الـ52 للنكسة.