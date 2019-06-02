أحمد موسى: محمد صلاح وأسرته داعمين للدولة المصرية

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قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للاعب المنتخب المصري ونادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام الإنجليزى، معقبًا: مصر كلها إمبارح كانت مبسوطة، ومدينة ليفربول كانت بحاجة لهذه البطولة".



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن النجم المصري استطاع رفع اسم مصر عاليًا والجميع يحبه ولا أحد يكره النجم محمد صلاح"، متابعًا: " محمد صلاح وأسرته داعمين للدولة المصرية.. وكلهم 30 يونيو".

