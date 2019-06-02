محافظ الجيزة يصدر حركة تعيينات محدودة (أسماء)
الأحد 02/يونيو/2019 - 11:38 م
إسماعيل منطاوي
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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بتكليف محمد جمال محمد محمود من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة للعمل نائباً لرئيس جهاز تشغيل ورعاية الخريجين بالمحافظة.
وأشار محافظ الجيزة، إلى أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب أحد المؤسسات الحكومية الهامة التى تستهدف مواجهة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال منحهم قروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
كما أصدر المحافظ قراراً بتكليف أحمد سعيد عبدالعزيز السيد من العاملين بحى العجوزة نائباً لرئيس حى شمال الجيزة، وتكليف سيد عبدالله السيد حسين من العاملين بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة نائباً لرئيس حى بولاق الدكرور للنظافة.
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