محافظ الجيزة يصدر حركة تعيينات محدودة (أسماء)

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بتكليف محمد جمال محمد محمود من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة للعمل نائباً لرئيس جهاز تشغيل ورعاية الخريجين بالمحافظة.





وأشار محافظ الجيزة، إلى أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب أحد المؤسسات الحكومية الهامة التى تستهدف مواجهة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال منحهم قروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.



