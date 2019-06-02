مصر تصدر فول سوداني بقيمة 60 مليون جنيه خلال 8 أشهر

أرتفعت صادرات البلاد من الفول السودانى خلال 8 أشهر لتسجل نحو 60 مليون جنيه، خاصة بعد رفع الحظر عن العديد من الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة للخارج.





وقال مصدر فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعي خلال تصريحات صحفية، إنه فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية أبريل 2019 بلغت صادرات الفول السودانى نحو 37 ألف طن بقيمة 60.15 مليون دولار.







