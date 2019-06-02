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ننفرد بنشر تفاصيل كشف أثري جديد يعود للأسرة الرابعة في منطقة أبو رواش بالجيزة (صور)

الأحد 02/يونيو/2019 - 11:31 م
ننفرد بنشر تفاصيل كشف أثري جديد يعود للأسرة الرابعة في منطقة أبو رواش بالجيزة (صور)
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حسام زيدان
 
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تنفرد الفجر، بنشر تفاصيل كشف أثري جديد في منطقة أبو رواش بالجيزة، لعبت فيه المصادفة دور البطولة الكبرى، وكان أمن الآثار هم أصحاب السبق.
 
وكشف مصدر مقرب من وزارة الآثار لبوابة الفجر الإلكترونية، أنه أثناء مرور مجموعة من أمن الآثار، في مرورهم الروتيني على المصاطب والمواقع الأثرية في منطقة أبو رواش، عثروا على تمثال خشبي داخل حفرة بجوار إحدى المصاطب في المنطقة الأثرية، بالقرب من منطقة مجمع المدارس. 

وتابع: التمثال الخشبي يشبه تمثال "كا إم عبر" الموجود في المتحف المصري والمشهور بتمثال شيخ البلد، وهو في حالة سيئة من الحفظ، وأثناء إخراج التمثال الخشبي من الحفرة، وجدوا أسفله تمثال من الحجر الجيري، يعود لعصر الدولة القديمة الأسرة الرابعة، وحالته جيدة، وعليه كتابة هيروغليفة، ويزن ما يقرب من نصف طن. 

وأوضح المصدر أن التمثال يحمل اسم "ور سن" كما يحمل عدد من الألقاب وهي المشرف علي البلاط الملكي، ابن الملك من صلبه، السمير الأوحد. 

وأكد أن الحفرة لم تكن بالعميقة، ويبدو أنها نتاج حفائر قديمة بالمنطقة، أو ظهرت نتيجة عوامل التعرية أو هبوط أرضي، وقد اشتبه رجال أمن الوزارة بها فأبلغوا المنطقة، والتي بدأت حفر فظهر وجه التمثال الأول "الخشبي" وباستكمال الحفائر وتوسيع الحفرة ظهر التمثال الثاني "الحجري".

وأشار إلى أن التمثالين تم نقلهما إلى المتحف المصري الكبير بواسطة عربات المجلس الأعلى للآثار، وفي حراسة أمنية شديدة من قبل شرطة السياحة والآثار، وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على صور التمثال الحجري أثناء الكشف عنه وإخراجه من الحفرة التي كان موجود بها بمنطقة أبو رواش الأثرية.
ننفرد بنشر تفاصيل كشف أثري جديد يعود للأسرة الرابعة في منطقة أبو رواش بالجيزة (صور)
ننفرد بنشر تفاصيل كشف أثري جديد يعود للأسرة الرابعة في منطقة أبو رواش بالجيزة (صور)
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