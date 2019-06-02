رابح ماجر: محمد صلاح يستحق الحصول على الكرة الذهبية

قال الأسطورة الجزائرية رابح ماجر أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، يستحق الحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التى تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، بعد حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا.





وقال رابح ماجر، فى تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية، "حصول محمد صلاح على لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول إنجاز كبير للكرة المصرية، وبتلك المناسبة أهنئ الشعب المصري على هذا الإنجاز".





وأضاف الأسطورة الجزائرية، "محمد صلاح لاعب رائع ومجتهد، سعيد للغاية بنجاحه فى تكرار الإنجاز الذي حققته مع بورتو البرتغالي، وبعض النظر عن نتائج منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر يوم 21 يونيو الجاري، أرى أن محمد صلاح يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية".





وتابع، "من حق محمد صلاح أن يحلم بالحصول على جائزة الكرة الذهبية، حتى لو كان منافسه مباشر هو ليونيل ميسي الذي أصفه بعبقري كرة القدم".





وسجل محمد صلاح هدفاً في فوز ليفربول على توتنهام بنتيجة 2 – 0 في المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا التي أقيمت مساء أمس بالعاصمة الإسبانية "مدريد".





ويعد محمد صلاح ثالث لاعب عربى فى التاريخ يتوج بلقب دوري ابطال اوروبا بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر مع بورتو البرتغالى عام 1987، والمغربى أشرف حكيمى مع ريال مدريد الإسبانى العام الماضى.



