صحة الأقصر تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر



وأكد على تكثيف الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية والفنادق السياحية والمرافق العامة والممشى السياحي من جانب الطب الوقائي.



أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى، استعدادًا لاستقبال أيام عيد الفطر المبارك.وقال الدكتور أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وجميع أماكن تقديم الخدمة الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، استعدادا لاستقبال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.وأوضح أنه تم وضع خطة مسبقة لرفع درجة الاستعداد، طوال أيام الأسبوع الجاري، حيث تتضمن تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة، ومنع الاجازات.كما تضمنت الخطة زيادة الأطقم الطبية في النوبتجيات بالأقسام الحرجة كالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات، مع التأكد من تواجد الأخصائيين من جميع التخصصات، بالإضافة إلى تواجد فريقين للانتشار السريع تحسبًا لأي طارئ.وأشار إلى أنه تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته بكميات مضاعفة مع التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي لكل منهم وتوافر جميع الطعوم والأمصال، والدفع بسيارات الإسعاف على نقاط تمركز موزعة علي الأماكن الحيوية بالمحافظة، إلى جانب تواجد غرفة الأزمات بديوان المديرية لمراقبة الأوضاع علي مدار الساعة والتنسيق مع غرف العمليات بالوزارة والمحافظة.