القليوبية اليوم.. مهلة 30 يومًا لترخيص التوك توك بالقناطر.. وتجديد حبس ربه منزل 15 يومًا قتلت زوجها

شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:حيث أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، توريد 105 ألفًا و51 طنًا من القمح منذ انطلاق موسم الحصاد تم توريدها لصوامع مسطرد وبنها والهدى بشبرا الخيمة.وقالت رحاب المزين رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية،إنه تقرر منح سائقي التوك توك مهلة شهر بداية من يوم السبت 8-6-2019 لإستخراج ترخيص التوك توك والحصول علي اللوحات المعدنية من وحدة مرور شلقان بالقناطر الخيرية وإنشاء ملف لكل صاحب توك توك لكل مركبة يحتوى على رخصة التسيير أو سند الملكية موضحا به رقم الموتور والشاسيه وصورة الرقم القومي بوحدة مرور شلقان.وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شبين القناطر الجزئية،تجديد حبس ربه منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقيامها بقتل زوجها وإلقاء جثتة بالشترع بالقرب من مسكنة.