القليوبية اليوم.. مهلة 30 يومًا لترخيص التوك توك بالقناطر.. وتجديد حبس ربه منزل 15 يومًا قتلت زوجها
الأحد 02/يونيو/2019 - 11:19 م
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:
توريد 105 ألفًا و51 طنًا قمح لصوامع وشون القليوبية
حيث أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، توريد 105 ألفًا و51 طنًا من القمح منذ انطلاق موسم الحصاد تم توريدها لصوامع مسطرد وبنها والهدى بشبرا الخيمة.
مهلة 30 يومًا لترخيص التوك توك في القناطر الخيرية ومنع سيره بالكورنيش نهائيًا
وقالت رحاب المزين رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية،إنه تقرر منح سائقي التوك توك مهلة شهر بداية من يوم السبت 8-6-2019 لإستخراج ترخيص التوك توك والحصول علي اللوحات المعدنية من وحدة مرور شلقان بالقناطر الخيرية وإنشاء ملف لكل صاحب توك توك لكل مركبة يحتوى على رخصة التسيير أو سند الملكية موضحا به رقم الموتور والشاسيه وصورة الرقم القومي بوحدة مرور شلقان.
تجديد حبس ربه منزل 15 يومًا قتلت زوجها في القليوبية: اتجوزته غصب عني
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شبين القناطر الجزئية،تجديد حبس ربه منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقيامها بقتل زوجها وإلقاء جثتة بالشترع بالقرب من مسكنة.
توريد 105 ألفًا و51 طنًا قمح لصوامع وشون القليوبية
حيث أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، توريد 105 ألفًا و51 طنًا من القمح منذ انطلاق موسم الحصاد تم توريدها لصوامع مسطرد وبنها والهدى بشبرا الخيمة.
مهلة 30 يومًا لترخيص التوك توك في القناطر الخيرية ومنع سيره بالكورنيش نهائيًا
وقالت رحاب المزين رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية،إنه تقرر منح سائقي التوك توك مهلة شهر بداية من يوم السبت 8-6-2019 لإستخراج ترخيص التوك توك والحصول علي اللوحات المعدنية من وحدة مرور شلقان بالقناطر الخيرية وإنشاء ملف لكل صاحب توك توك لكل مركبة يحتوى على رخصة التسيير أو سند الملكية موضحا به رقم الموتور والشاسيه وصورة الرقم القومي بوحدة مرور شلقان.
تجديد حبس ربه منزل 15 يومًا قتلت زوجها في القليوبية: اتجوزته غصب عني
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شبين القناطر الجزئية،تجديد حبس ربه منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقيامها بقتل زوجها وإلقاء جثتة بالشترع بالقرب من مسكنة.
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