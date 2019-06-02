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استهداف مطار التيفور في ريف حمص بصواريخ معادية

الأحد 02/يونيو/2019 - 11:13 م
استهداف مطار التيفور في ريف حمص بصواريخ معادية
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وكالات
 
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أفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، مساء اليوم الأحد، بتعرض مطار "التيفور" في ريف حمص الشرقي لاستهداف بصواريخ معادية.
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المزيد عن: مطار سوريا ريف حلب التيفور
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