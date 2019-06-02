من بينهم نجم عربي .. 6 لاعبين سبقوا "نيمار" وطاردتهم تهم الاغتصاب

عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، للأضواء مجدداً ليصبح حديث العالم ولكن هذه المرة بعد اتهامه بالاعتداء على فتاة تعرف عليها عبر موقع تبادل الصور "انستجرام".





وظهر نيمار اليوم الأحد، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي نافياً للتهمة ومصراً على أنه ضحية للإحتيال، قائلا: "أي شخص يعرفني ويعرف سلوكي يعلم أنني لن أفعل شيئا كهذا مطلقاً".





حادثة نيمار ليست الأولى في عالم كرة القدم الملئ بالأحداث المثيرة داخل وخارج الملعب وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي " 6 لاعبين تم اتهامهم بالاغتصاب وأثارت قضياهم الرأي العام:





1- كريستيانو رونالدو:

في عام 2018؛ قدمت امرأة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا (35 عامًا)، دعوى قضائية ضد رونالدو تتهمه فيها بالاغتصاب، لكن اللاعب نفى ذلك مشيراً إلى إنها أخبار مزيفة.





2- كريم بنزيمة:

بات الفرنسي مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، من بين متهمي قضايا الاعتداء واتهم اللاعب الفرنسي بالاعتداء على عارضة الأزياء زهية دهار.





3- روبينيو:

تعرض البرازيلي لاعب مان سيتي السابق للملاحقة القانونية بعد أن قضت إحدى المحاكم الإيطالية عليه بالسجن 9 سنوات، بعد إدانته بالإعتداء على فتاة في عام 2013.





4- تشيد إيفانز:

تمت معاقبة الويلزي إيفانز، لاعب شيفيلد يونايتد السابق، عام 2014 بالسجن لمدة 5 أعوام، وذلك بسبب اتهامه في قضية فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا.





5- آدم جونسون:

جونسون، لاعب سندرلاند ومنتخب انجلترا السابق، وواجه في عام 2017، عقوبة السجن لمدة 6 سنوات، بعد ثبوت إدانته بالاعتداء على فتاة قاصر.





6- مروان دا كوستا:

في يناير 2011 تعرض دا كوستا لتهمة الاعتداء على امرأة في ملهى ليلي في لندن كما ظهرَ في محكمة الصلح في 25 يناير من نفسِ العام وكان من المقرر حبسه حتّى أبريل 2011 لكنّه خرج بكفالة وأنكر التهمة.



