عاجل.. تركي آل الشيخ يوافق على بيع حصته بنادي بيراميدز

أكدت مصادرنا أن المستشار تركي آل الشيخ وافق بصورة نهائية على عرض بيع حصته في نادي بيراميدز للسيد سالم الشامسي والسيد أحمد الرميثي .





ووفقا للمصادر الخاصة فإن إجراءات نقل الملكية ستتم خلال الثمانية وأربعون ساعة القادمة لينهي علاقته بالنادي، في الوقت الذي أكدت فيه تلقيه عروضا لشراء أندية في الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي وكذلك الدوري البرتغالي في الدرجتين الممتازة والأولى.





ويجري المستشار تركي آل الشيخ دراسة خاصة بذلك لاتخاذ قراره في شراء أحد هذه الأندية حيث يعتزم الدخول الى السوق الأوروبي .