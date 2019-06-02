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محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامه بالغردقة (صور)

الأحد 02/يونيو/2019 - 11:01 م
محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامه بالغردقة (صور)
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محمد طه
 
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كرم مساءاليوم الأحد، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، فى أمسية دينية رمضانية أقيمت بمكتبة مصر العامة بمدينة الغردقة، عددا من حفظة القرآن الكريم، بحضور الشيخ جمال عواد وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة والأستاذ السيد طلبة مدير مكتبة مصر العامة وعددا من التنفيذيين وحشد من المواطنين وأولياء الأمور.

وقام المحافظ بتقديم عددا من الجوائز النقدية بقيمة 340 لعدد 39 طفلًا من حفظة القرآن الكريم.

يذكر أن مسابقة حفظة القرآن الكريم بالمحافظة تقام للعام الحادي عشر علي التوالي، والعام الخامس علي التوالي في عهد اللواء أحمد عبد الله.
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